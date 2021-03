Sortino, Ufficio postale mobile nel cortile del Comune

Da oggi è disponibile a Sortino un Ufficio Postale Mobile: sarà allocato nel cortile del Comune in viale Mario Giardino e garantirà ai cittadini tutti i servizi postali e finanziari, compreso il ritiro della posta inesitata.

Osserverà l’orario di apertura dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.35 e il sabato fino alle 12.35, in sostituzione della sede di via Principe di Piedimonte chiusa fino al prossimo 22 marzo per lavori interni.