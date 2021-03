Sgombero a Cassibile, la Brigata Rosa al Prefetto: "Attivi Protezione civile e Croce Rossa"

Profonda preoccupazione per i lavoratori stagionali stranieri che hanno subito lo sgombero il 5 marzo dalle case abbandonate del Borgo Vecchio di cassibile viene espressa in una lettera che la Brigata Rosa ha inviato al prefetto, Giusi Scaduto.

Alla rappresentante di governo viene chiesto di "garantire ed avviare la procedura prevista per le situazioni emergenziali, attivando l'intervento della Protezione Civile Regionale e Comunale e della Croce Rossa al fine di dare una dignitosa sistemazione ai 30 lavoratori stagionali in attesa della esecuzione del campo di accoglienza che potrebbe essere consegnato il prossimo mese. Gran parte della società civile locale - si legge ancora nella missiva - si è assunta la responsabilità di far fronte all'immediata emergenza con una solidarietà diffusa ma con la consapevolezza che non può colmare i vuoti di chi ha il compito istituzionale di dare concrete risposte all'emergenza".