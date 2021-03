Tegola sull'Ortigia, infortunio a Mirarchi nell'ultima gara di Champions

Una tegola sull'Ortigia in uno dei momenti clou della stagione, a pochi giorni dalla difficile trasferta di Savona (sabato pomeriggio alle 14). È più grave del previsto l'infortunio occorso all'attaccante romano Cristiano Mirarchi, uscito dopo aver subito un colpo in faccia nell'ultima gara di Champions contro il Recco.

Gli esami strumentali hanno evidenziato una frattura al pavimento della cornea, che lo obbligherà a stare 15 giorni a riposo assoluto. Dopo questo periodo, una tac di controllo permetterà di avere più certezza sui tempi di recupero e di rientro in acqua. Mirarchi non potrà nemmeno viaggiare in aereo e quindi rimarrà a Roma fino al prossimo controllo.

I biancoverdi sono attesi da tre impegni ravvicinati molto importanti: due partite di campionato e la Final Four di Coppa Italia.

"Sicuramente dispiace per il ragazzo - commenta il tecnico Piccardo - perché è al secondo infortunio grave quest'anno dopo quello alla mano a dicembre, e perché ci mancherà nel periodo più importante dell'anno, quando siamo attesi da una partita molto difficile a Savona, poi dalla Final Four di Coppa Italia e quindi dalla partita ancora più difficile con Brescia in campionato".