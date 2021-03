Evade i domiciliari a Noto e rimane coinvolto in un incidente a Rosolini: fugge senza prestare soccorso

Evade gli arresti domiciliari a Noto e va, insieme alla sua convivente, a Rosolini dove rimane coinvolto in un incidente stradale in via A. Moro.

Per paura delle conseguenze, fugge senza prestare soccorso agli occupanti dell'altra auto.

I Carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Noto sono tuttavia riusciti in poche ore ad identificare la vettura coinvolta e fuggita e l'uomo è stato quindi denunciato per evasione ed omissione di soccorso stradale. Nei suoi confronti sono state inoltre elevate le sanzioni per le diverse violazioni al codice della strada commesse durante la guida.