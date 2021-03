Siracusa, rapina impropria in un supermercato: denunciati in due

Denunciati per rapina impropria ai danni di un supermercato due siracusani di 30 e 27 anni, entrambi con precedenti per reati contro il patrimonio.

I due, dopo essere entrati nell'esercizio commerciale, si sono avvicinati agli espositori degli alcolici e hanno portato via 10 bottiglie di liquori nascondendole in una borsa e nello zaino della bambina di tre anni che era con loro. Le loro manovre sono state notate da una guardia giurata in servizio, che li ha fermati. Portati in una saletta i due hanno dato in escandescenza aggredendo il vigilante: dopo averlo strattonato, i due sono riusciti ad uscire dalla stanza ed a fuggire, allontanandosi a bordo di un’autovettura insieme ad una terza persona. Immediatamente allertati i Carabinieri della stazione di Priolo Gargallo, dopo aver visionato le immagini registrate dal sistema di videosorveglianza, li hanno identificati e denunciati.