"Io sto con Zingaretti": da Siracusa l'appoggio al segretario dimissionario del Pd

Parte da Siracusa l'appoggio a oltranza a Nicola Zingaretti, che, con uno strappo forte e inatteso, qualche giorno fa ha rassegnato le dimissioni da segretario del Partito Democratico.

Riceviamo e pubblichiamo una nota a firma di Mario Blancato, Pippo Astuto, Paolo Madella e Salvo Baio:

"Il j'accuse di Zingaretti ha messo a nudo la crisi di identità del Partito democratico e il ruolo distruttivo delle correnti interne, partiti nel partito, interessate più alle proprie fortune che a quelle del partito. Nicola Zingaretti, per amore del Pd, si è dimesso da segretario per aprire nel gruppo dirigente, tra gli iscritti, gli elettori, i simpatizzanti, una discussione a tutto campo per il rinnovamento del partito e la riaffermazione dei suoi valori fondanti. Senza Zingaretti, il Partito democratico rischia di incamminarsi sulla strada dell'irrilevanza, di compromettere la politica delle larghe alleanze faticosamente costruita, indebolendo il campo riformista. Avanti con la Piazza Grande. Mai come adesso è importante dire: Io sto con Zingaretti".