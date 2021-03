Siracusa, via libera ai lavori di ripristino delle ringhiere di Passeggio Adorno e Fonte Aretusa

Deteriorate e arrugginite, fin troppo, le ringhiere di parte Passeggio Adorno, di fronte all'Hotel Des Etrangers, e della Fonte Aretusa, oltre che lungo l'incrocio del muraglione di largo Aretusa.

Un paio di mesi fa l'amministraizone comunale aveva provveduto a predisporre il progetto in via urgente. Ieri l'annuncio dell'avvio dei lavori da parte del sindaco, Francesco Italia.

Si prevede il montaggio di ponti di servizio, l’estirpazione della vegetazione, la sostituzione dei pilastrini ammalorati in cemento armato con nuovi in pietra, la rimozione ringhiere, la manutenzione e il rimontaggio, oltre che la pulizia della pietra ornamentale. Sul muraglione è stata riscontrata la mancanza di quella rincocciatura di pietra e malta necessaria alla sua corretta funzione e durabilità. L'importo complessivo dei lavori è di 73.764,73 euro finanziati dalla tassa di soggiorno.

"La città - dichiara il sindaco Italia - si prepara a ospitare nuovamente i turisti". Poi annuncia: "Su tutti questi interventi è mia intenzione collocare una targa del Comune di Siracusa sulla quale sarà scritto, in italiano e in inglese, l’intervento di... è stato realizzato grazie ai fondi della tassa di soggiorno".