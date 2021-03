Siracusa, Siam: dalla prossima bolletta fatturazione mista

Novità in vista nella prossima bolletta della Siam con scadenza 20 marzo 2021: la fatturazione avverrà in modalità mista.

Sulla fattura verrà quindi riportata e fatturata a conguaglio la lettura regolarmente rilevata dai letturisti Siam (o comunicata dall'utente tramite cartolina, whatsapp o e-mail) e una parte di consumo in acconto per il periodo intercorrente dalla data di lettura a quella di emissione della fattura.