Siracusa, Marco Zappulla nuovo coordinatore del movimento Res

Marco Zappulla nuovo coordinatore del movimento Res.

“Sono molto orgoglioso – ha affermato Zappulla – perché in una fase di grande disorientamento per i cittadini di Siracusa è utile far nascere dei movimenti e delle associazioni che consentano a chi ha buona volontà e idee da portare avanti di interfacciarsi con la Pubblica Amministrazione e anche con realtà fuori da quella siracusana. Se abbiamo deciso di rimanere in questa città - ha concluso - è perché siamo convinti che scappare non sia una soluzione, dovendo piuttosto modificare le cose che non vanno qui in loco, attingendo alle migliori risorse umane e territoriali”.

Dal canto suo, il deputato regionale Giovanni Cafeo, che qualche anno fa ha ideato il movimento Res, ha dichiarato: “Siccome le idee camminano sulle gambe degli uomini, non è casuale che la scelta di Marco Zappulla al coordinamento di Res sia una traccia chiara ed evidente di come la preparazione, l’impegno di cittadinanza attiva e la formazione culturale siano segni di riconoscimento per una realtà che deve ormai bandire dilettantismi e qualunquismi”.

A chiudere le dichiarazioni, quella di Tiziano Spada, da sempre impegnato in politica, e anch’egli ideatore del movimento Res: “Con Marco ci raccorderemo per ogni iniziativa che possa essere utile al rilancio di Siracusa, puntando sempre sui giovani più preparati e attenti in quanto a sensibilità ambientale, sociale e culturale. Non risparmieremo critiche laddove necessario e ci manterremo sempre a stretto contatto con la cittadinanza che deve riconoscere in Res un riferimento diretto utile per le diverse esigenze.”