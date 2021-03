Discariche a Lentini, i parlamentari del M5S: "Basta penalizzare questo territorio"

"Necessaria un'inversione di rotta sul tema dei rifiuti in Sicilia da parte del governo regionale". Questo quanto sostengono i parlamentari regionali e nazionali del M5S Giampiero Trizzino, Giorgio Pasqua, Stefano Zito, Filippo Scerra, Paolo Ficara, Maria Marzana, Eugenio Saitta, Pino Pisani e le portavoce comunali di Lentini, Carlentini e Scordia Maria Cunsolo, Sandra Piccolo e Maria Contarino, a seguito della paventata sospensione del conferimento dei rifiuti nella discarica di Grotte San Giorgio a Lentini.

"A più riprese - dichiarano gli esponenti del M5S - avevamo chiesto un cambio di passo al governo Musumeci, che parta anche dal non infliggere ulteriori danni a comunità che hanno sopportato il peso delle emergenze e pagato a caro prezzo dal punto di vista ambientale e di salute. Così com'è necessario, anzi, fondamentale - concludono - iniziare a dare vita a un nuovo corso del sistema dei rifiuti che miri sempre più a una concezione di rifiuti zero attraverso un potenziamento del sistema di riciclo, piuttosto che all'ampliamento delle vecchie discariche".