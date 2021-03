Siracusa, ancora sospesi i servizi di portierato, consegna posta e protocollo del Comune

"Ancora sospeso il servizio di portierato, consegna posta e protocollo del Comune di Siracusa": a denunciarlo sono i segretari di Filcams Cgil e Uiltucs Siracusa, Alessandro Vasquez e Anna Floridia, che non escludono una nuova mobilitazione sotto palazzo Vermexio.

"In un’epoca di distanziamento e controllo ingressi - riferiscono - il servizio risulta sospeso ed affidato a personale interno al Comune da un mese mentre per i lavoratori e le lavoratrici della ideal service la cassa integrazione scade il 31 marzo. Sembra - aggiungono - che tutto si sia nuovamente arenato tra i vari dirigenti e i giorni trascorrono senza nemmeno un'idea per il prossimo futuro. Pensiamo che l’operazione della suddivisione in tanti rivoli di quest’appalto - concludono - sia stata la peggiore scelta di questa amministrazione specie perché non governata da una chiara e perseguita volontà.”