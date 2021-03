Siracusa, arrivano i delegati di quartiere: firmate le determine

Dovranno facilitare i contatti tra l'amministrazione comunale e i cittadini: sono i delegati di quartiere che in pratica vanno ad occupare quel vuoto creatisi dopo la cancellazione dei consigli di quartiere.

Sono arrivate le nomine da parte del sindaco Francesco Italia con decorrenza 1 marzo e che resteranno in carica, salvo dimissioni dei diretti interessati e salvo revoca, fino a fine mandato dell'amministrazione comunale in carica.

Paola Di Gregorio per il quartiere Santa Lucia, Salvatore Russo a Epipoli, Salvatore Dugo ad Acradina, Concetta Aliano a Tiche, Gaetano Romano per Ortigia, Aleddandro Maiolino a Grottasanta, Giuseppe Casella a Cassibile, Giovanni Di Lorenzo a Neapolis.

A Belvedere c'era già Salvo Ortisi.

"Tale nomina - si legge nella determina a firma del primo cittadino - non comporta alcuna spesa per l'amministrazione comunale perché espletata a titolo gratuito".