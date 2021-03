Canicattini Bagni, un nuovo stendardo ricamato a mano per la Chiesa Madre in onore di San Giuseppe

Un nuovo stendardo in onore di San Giuseppe, ricamato a mano con fili d’oro, è stato donato ieri alla Parrocchia Chiesa Madre “S. Maria degli Angeli” di Canicattini Bagni dal locale Centro Diurno Anziani.

A consegnarlo, in occasione dell’Anno di San Giuseppe indetto da Papa Francesco per celebrare il 150° anniversario della proclamazione a Patrono della Chiesa Universale, è stata la presidente del cda del Centro Diurno Anziani, Loretta Barbagallo, vice Presidente del Consiglio comunale, insieme alle iscritte e agli iscritti al Centro, durante la S. Messa di domenica 7 marzo 2021 nel corso della quale il nuovo stendardo è stato benedetto.

Lo stendardo è stato realizzato e ricamato a mano da Maria Uccello, figlia di una iscritta al Centro Diurno Anziani, e accompagnerà tutte le cerimonie previste per i festeggiamenti di San Giuseppe.