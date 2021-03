Kit di primo soccorso in dono alla Croce Rossa di Avola

Un Kit di primo soccorso donato dal Leo Club Siracusa alla “Croce Rossa Italiana-Comitato di Avola” per supportare il tema nazionale “Leo for Safety & Security”.

Presenti alla cerimonia, oltre ai rappresentanti della Cri di Avola, il presidente del Leo Club di Siracusa, Federico Fortuna, il vice presidente Marco Bono, alcuni soci ed il Leo Advisor Nestore De Sanctis.

Il kit è composto da giubbino simulatore di manovra di Heimlich per disostruzione vie aeree anti chocking, stecco bende, tavola spinale, cintura ragno e fermacapo, borsa kit emergenza.

"Il tema nazionale “Leo for Safety & Security” - ha spiegato il presidente Fortuna - nasce dalla volontà di potenziare gli equipaggiamenti e le attrezzature messe a disposizione degli Enti di Primo Soccorso italiani al fine di aiutare gli operatori a fronteggiare correttamente le emergenze e a migliorare le attrezzature e i dispositivi di sicurezza e\o primo soccorso di strutture pubbliche e private".