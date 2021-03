Siracusa, minacce e molestie alla ex fidanzata: denunciato 42enne

Dovrà rispondere di atti persecutori nei confronti della ex fidanzata, una 26enne: si tratta di un 42enne che è statao denunciato dalla Polizia dopo la segnalazione di una persona molesta in via Paternò, a Siracusa.

Secondo quanto accertato, l'uomo non si sarebbe rassegnato alla fine della relazione sentimentale e avrebbe continuato a molestare e minacciare la donna.

Il 42enne è stato anche denunciato per porto di oggetti atti ad offendere: nella sua auto è stata trovata una mazza da baseball.