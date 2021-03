Sortino, aggiudicati i lavori di manutenzione straordinaria del campo sportivo

Completate le procedure, avviate a ottobre dello scorso anno, a Sortino per aggiudicare i lavori di ammodernamento, messa in sicurezza, sistemazione degli spogliatoi e realizzazione del manto erboso del campo sportivo di viale Mario Giardino, per il quale è stato ottenuto un mutuo dal Credito Sportivo di 800.000 euro.

Alla gara hanno partecipato oltre 140 ditte selezionate attraverso il portale della Pubblica amministrazione “Acquistinretepa” e ne sono state sorteggiate 15. La ditta aggiudicataria è risultata la Damiga srl di Donato Danilo con sede legale ad Alcamo, per un importo pari a 460.000,36 euro (compreso oneri di sicurezza) al netto del ribasso del 32,138%. Nei prossimi giorni, completate tutte le operazioni di verifica previste dalla normativa vigente, si potrà procedere alla stipula del contratto, alla consegna e all’avvio dei lavori.

“Sono veramente felice di poter dare avvio ai lavori di questo progetto di ammodernamento del nostro campo di calcio, che permetterà ai nostri giovani calciatori di partecipare ai tornei ufficiali - afferma il sindaco Vincenzo Parlato - un intervento più volte sollecitato dalle società sportive locali e dai giovani atleti che militano nelle nostre associazioni dilettantistiche giovanili”.

Un sogno che si realizza anche per il presidente dell’Asd Sortino Giuseppe Mezzio: “diamo atto dell’impegno profuso dall’amministrazione comunale per raggiungere finalmente questo ambizioso obiettivo che ci permetterà di partecipare dignitosamente ai tornei con una struttura adeguata al rispetto delle normative federali”.