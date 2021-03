Siracusa, presidiate strade e piazze della movida: ancora assembramenti e sanzioni. VIDEOINTERVISTA

Primo fine settimana di stretta sulle strade e le piazze della movida siracusana. Le forze dell'ordine si sono concentrate, in particolare nelle varie zone di Ortigia, dalla Marina a Piazza Duomo, laddove sono segnalati più frequentemente assembramenti.

Il bilancio sulle verifiche effettuate dalla Polizia di Stato, racconta ancora di situazioni in cui si sono dovute sanzionare violazioni per il mancato utilizzo della mascherina o il mancato distanziamento sociale, magari nei pressi di esercizi commerciali.Ma non solo sanzioni anche opera di sensibilizzazione al rispetto delle norme: "Prudenza e attenzione - raccomanda la dirigente della sezione Volanti della Questura di Siracusa, Giulia Guarino - l'emergenza covid non è ancora finita e abbiamo il dovere di tutelare chi è più fragile".