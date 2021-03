Siracusa, 8 marzo: Glenda Raiti al sindaco Italia: "Più donne in giunta"

Otto marzo, giornata internazionale dei diritti delle donne, prende quota anche in provincia di Siracusa, nell'ambito del Partito Democratico, di "un percorso Idi elaborazione della visione differente della politica di cui possono essere portatrici le donne".

A darne notizia è la vicesegretaria provinciale del Pd, Glenda Raiti: "Un lavoro progressista - scrive - che merita di essere portato avanti, non solo dalle donne di questo partito ma da tutto il gruppo dirigente".

Facendo poi riferimento alla giunta comunale del capoluogo, Glenda Raiti preannuncia la presentazione da parte del Pd di proposte che consegnerà al sindaco Italia, per incrementare la presenza delle donne nell'esecutivo. "La classe dirigente di oggi - aggiunge - ha questo come obiettivo primario: dare la possibilità a tutte e tutti di poter raggiungere i risultati per cui si lavora ogni giorno e se oggi, il lavoro delle donne è quello di provare a scardinare sistemi governati solo dagli uomini, domani dovrà essere quello della competizione sana, a parità di strumenti con gli uomini, nel rispetto reciproco e nella consapevolezza che nelle differenze si può trovare il valore aggiunto".