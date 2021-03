Siracusa, controlli anticovid in provincia: elevate 67 sanzioni

Fine settimana di controlli anticovid da parte dei Carabinieri nelle località turistiche della provincia di Siracusa.

Nel mirino i luoghi delle movida giovanile: i centri iblei, Ortigia e Marzamemi.

In totale sono state controllate più di 600 persone e ben 67 di esse sono state sanzionate per violazioni alle norme anticovid: nella maggior parte dei casi violato il divieto di consumare cibi e bevande nei luoghi pubblici ed aperti al pubblico in orario successivo alle 18, di non indossare i dispositivi di protezione individuale. Altri sono stati sanzionati per non aver rispettato l’obbligo di permanere nella propria abitazione dalle 22 alle 5 del giorno successivo.

Controllati anche 118 esercizi commerciali: solo 2 sono stati sanzionati, uno a Palazzolo Acreide ed uno a Portopalo per aver somministrato bevande al tavolo dei clienti oltre la 18.