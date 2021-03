Siracusa, scuole e covid: l'incidenza degli alunni positivi è dello 0,11%

Scende ancora l'incidenza degli alunni positivi nelle scuole della provincia di Siracusa: in 71 scuole è passato dallo 0,15% allo 0,11%.

I dati sono aggiornati all'1 marzo sulla base delle risposte date da 71 scuole pari al 99%. Risultano 59 alunni positivi: 6 all'Infanzia, 14 alla Primaria, 9 alla secondaria di I grado e 30 alla secondaria di scondo grado.

In ambito regionale per le sole scuole di Infanzia e I ciclo, dal raffronto con i dati della scorsa settimana, si evidenzia che l’incidenza degli alunni positivi si attesta allo 0,20%.

Considerando l’intero periodo di osservazione, dal 19 novembre 2020 a oggi, il trend dell’incidenza degli alunni positivi si conferma in diminuzione, passando dallo 0,46% del 19 novembre 2020 allo 0,20% del 1° marzo 2021. In valore assoluto si riscontra, rispetto al 19

novembre 2020, un decremento pari a 103 alunni positivi in meno per l’infanzia (-50%), a 481 per la primaria (-53%) e a 576 per il I grado (-62%).

Considerando invece le sole scuole del II ciclo, il raffronto tra la prima settimana di rilevazione, 8 febbraio 2021, e l’attuale evidenzia una diminuzione dell’incidenza degli alunni positivi, passata dallo 0,27% dell’8 febbraio 2021 all’attuale 0,19%.

A partire da questa settimana si riportano nel report anche i dati relativi al personale scolastico docente e Ata. In entrambi i casi, l’incidenza del personale attualmente positivo è bassa: per il personale docente l’incidenza è pari allo 0,33% mentre per il personale ATA allo 0,31%.