Lanciata anche a Siracusa la campagna #1euroafamiglia

Il Forum delle Associazioni Familiari, che riunisce 47 movimenti ed associazioni del mondo cattolico, ha lanciato anche in provincia di Siracusa la campagna #1euroafamiglia, che si prefigge la raccolta di micro-donazioni allo scopo di aiutare le famiglie in difficoltà economica temporanea. "Il progetto lanciato dal Forum - fa sapere Salvo Sorbello, presidente provinciale - non si ferma all’aiuto economico ma, attraverso una rete di consulenti familiari e associazioni specializzate, offre a chi ne avrà bisogno servizi di supporto per qualsiasi necessità familiare".

Sul sito fondofamiglie.org si trovano tutti i dettagli su come donare e come chiedere aiuto, accedendo nel contempo, con pochi click, ai canali di raccolta delle richieste e a quelli per diventare benefattori. A chi volesse donare, è richiesto l’impegno minimo di un euro al mese con la garanzia che il 100% dei fondi raccolti verrà utilizzato per aiutare le famiglie in difficoltà. La famiglia bisognosa, in condizioni di difficoltà temporanea, potrà telefonare al numero dedicato 0681159111, esporre la propria necessità e compilare una scheda di richiesta.