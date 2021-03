Avola, al via la campagna vaccinale per gli operatori scolastici

Al via ieri, domenica 7 marzo, ad Avola la campagna vaccinale dedicata agli operatori scolastici.

Sono stati oltre 200 a prenotarsi per ricevere la prima dose del vaccino Astra Zeneca nei locali messi a disposizione dalla Lilt a partire dalle 9 e fino alle 19. Fine alle 19,30 erano 197 i docenti e 13 i vigili urbani che si sono sottoposti al vaccino. “La macchina organizzativa si è messa in moto – dice il sindaco Cannata – con l’Asp e con il prezioso impegno dei medici, operatori sanitari e volontari della Lilt e della Croce rossa per dare un altro punto vaccinale sicuro e funzionale con ambulatori e autoambulanza oltre a quello già organizzato all’ospedale Di Maria di Avola”.

Giorno 14 sono previste altre 80 vaccinazioni (dalle 9 alle 13) ed è già possibile prenotarsi.

Seconde dosi previste per il 30 maggio (a meno di indicazioni diverse dal Governo centrale), sempre nella stessa sede.

Prosegue, intanto, al Di Maria la campagna di vaccinazione per le categorie prioritarie e per gli ultraottantenni (al momento sono 42 gli ultraottantenni già vaccinati); a breve, sarà possibile avere una ulteriore postazione per la somministrazione al personale scolastico sempre nello stesso ospedale. Le prenotazioni possono avvenire attraverso il link https://prenotazioni.vaccinicovid.gov.it