Ferla diventa Covid free: zero positivi e 48 guariti

Zero positivi e 48 guariti: questi i numeri che da poche ore hanno decretato Ferla come Comune "covid free".

In questo momento oltre a Ferla, c'è anche il Comune di Canicattini Bagni, che risulta essere a zero positivi.

L'annuncio arriva sulla pagina social del Comune, accompagnato dalla raccomanadazione del sindaco Michelangelo Giansiracusa: "Non abbassiamo la guardia e continuiamo a proteggere noi e le nostre persone più care seguendo le misure anticontagio".