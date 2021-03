Siracusa, inaugurato l'hub vaccinale provinciale all'Urban Center. E' il terzo in Sicilia

Inaugurato questa mattina a Siracusa l'hub vaccinale provinciale. E' il terzo in Sicilia dopo quelli di Palermo e Catania.

Il taglio del nastro del prefetto Giusi Scaduto, alla presenza del presidente della Regione Musumeci e dell'assessore alla Salute Razza, del sindaco Italia e delle autorità civili e militari della provincia.

Fa parte del programma del Governo regionale, realizzato dalla Protezione Civile regionale, di 9 Hub regionali che aumenteranno, fino a quadruplicarla, la capacità vaccinale attuale e consentiranno una vaccinazione massiva dei siciliani in 4 mesi. Naturalmente se ci sarà la disponibilità di vaccini.



Allestito dal Dipartimento regionale della protezione civile in una settimana, ha 24 postazioni oltre a box per la registrazione, anamnesi e attesa e potrà consentire fino a 2500 vaccinazioni giornaliere.

Sarà gestito dall'Asp di Siracusa con il supporto logistico della protezione civile.

Ma la presenza di Musumeci e Razza è stata anche l'occasione per sapere che il governo regionale sta lavorando alla proposta di Confindustria di creare un hub vaccinale nella zona industriale e sarà il primo in Europa.

Mentre, sempre in tema di sanità, il presidente Musumeci ha annunciato che la prossima settimana sarà nuovamente a Siracusa per la presentazione del progetto del nuovo ospedale che si è aggiudicato il concorso di idee lanciato dall'Asp.