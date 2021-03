Buscemi, conducente di autobus per studenti senza mascherina: sanzionato

Proseguono i controlli anticovid messi in campo dai Carabinieri della Compagnia di Noto (SR) attraverso ispezioni agli esercizi pubblici e controlli alla circolazione stradale, ed anche nella zona montana di competenza della compagnia di Noto (SR), dove negli ultimi giorni si è registrato un preoccupante aumento di casi di positivi al virus, i Carabinieri hanno intensificato i controlli per salvaguardare la salute pubblica.

Così, durante un posto di controllo effettuato lungo la SS 124 dai Carabinieri di Buscemi, i militari hanno fermato un bus di linea che trasportava 26 studenti pendolari.

Tutti i ragazzi a bordo indossavano regolarmente la mascherina chirurgica in rispetto della normativa anticovid vigente mentre il conducente, che stava oltretutto svolgendo la sua attività professionale, non la indossava.

I Carabinieri hanno così sanzionato amministrativamente il conducente dell’autobus e sensibilizzato gli studenti a bordo a non abbassare la guardia indossando sempre la mascherina e mantenendo il distanziamento sociale per limitare il rischio di contagio.