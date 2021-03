Portopalo, screening di massa: 300 tamponi e 3 positivi

Trecento tamponi rapidi con 3 positivi riscontrati: questo l'esito dello screening di massa effettuato ieri a Portopalo dopo l'incremento dei contagi da covid riscontrati nell'ultimo periodo. L'attività, cominciata intorno alle 16,30, si è conclusa alle 21,30.

Come ha comunicato ieri sera il sindaco Gaetano Montoneri, i tre positivi adesso dovranno effettuare il tampone molecolare e comunicare al Dipartimento prevenzione dell'Asp la lista dei contatti stretti per circoscrivere, in caso di conferma della positività, la diffusione del virus.

Questi 3 positivi vanno ad aggiungersi ai 14 già confermati dal molecolare e ai 15 posti in quarantena fiduciaria.

Dal primo cittadino ribadita la necessità di continuare a rispettare le norme anti contagio.