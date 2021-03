Festival di Sanremo, Colapesce e Dimartino quarti e Premio Lucio Dalla

"Musica leggerissima" di Colapesce e Dimartino si è piazzata quarta alla 71ma edizione del Festival di Sanremo. Un risultato di tutto rispetto per la coppia siciliana e per Colapesce che ha avuto l'appoggio di Solarino, sua cittadina di origine.

La canzone dei due cantanti siciliani non solo ha sfiorato il podio, ma ha ottenuto anche il Premio Lucio Dalla assegnato dalla Sala Stampa Radio-Tv-Web, con 21 preferenze su 98 votanti.

Secondo Ermal Meta con 12 voti, terza Annalisa con 8.