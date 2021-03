Siracusa, movida nel mirino: scattano maggiori controlli nei festivi e prefestivi

Sono stati ulteriormente intensificati i controlli nei luoghi della movida siracusana dopo l'ultima riunione del Comitato per l'ordine e la sicurezza in Prefettura. Come da indicazioni del prefetto Giusi Scaduto, sono scattati controlli congiunti delle forze dell'ordine nei luoghi in cui di frequente nei giorni festivi e prefestivi, in alcuni casi complice il bel tempo, vengono segnalati assembramenti, come Ortigia.

Ieri le forze dell'ordine hanno presidiato il centro storico, piazze e strade indicate come luoghi di ritrovo, per assicurare il rispetto delle norme anticovid come il divieto di assembramento, il corretto uso delle mascherine e il distanziamento, sia da parte dei cittadini che degli esercenti di pubblici esercizi. Il tutto nell'ottica della prevenzione e del contenimento della diffusione del virus soprattutto a tutela delle persone più fragili.