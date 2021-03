Siracusa, l'assessore Fontana all'Asp: "Vaccini per il personale Asacom e per dipendenti e gestori asili nido privati"

"Si inseriscano prima possibile, tra i soggetti da vaccinare in via prioritaria, il personale Asacom e i dipendenti e gestori degli asili privati di Siracusa".

Questa la richiesta che l'assessore comunale alle Politiche sociali, Maura Fontana, rivolge all'Asp: "L'intervento di vaccinazione - spiega - deve riguardare tutto il personale presente in classe, maestri e insegnanti di sostegno, tutti ugualmente vicini ai piccoli studenti e tutti ugualmente esposti o potenziali veicoli del virus, indifferentemente per le strutture private come per quelle pubbliche.

Nell'ambito di tale programmazione - prosegue - mi rendo disponibile per agevolare il lavoro dell'Asp nell'individuazione delle strutture private e dei relativi nominativi nel prosieguo della collaborazione avviata che vede da lunedi la vaccinazione del personale degli asili comunali".