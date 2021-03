Siracusa, le iniziative per celebrare l'8 marzo di Cgil e Consulta comunale femminile

Non mancano, come ogni anno, le iniziative per celebrare l'8 marzo.

Per la Cgil sarà una giornata dedicata al riconoscimento del ruolo della donna sia nella società sia nel mondo del lavoro. La prima iniziativa della giornata si svolgerà all’ingresso dell’ospedale Umberto I, dove la Cgil ringrazierà tutte le operatrici sanitarie e le volontarie per l’impegno e lo spirito di abnegazione dimostrato durante la pandemia. Sarà anche letta la lettera di ringraziamento al personale medico e paramedico ospedaliero, scritta da una anziana e sarà consegnata a tutte le operatrici dell’Asp una stampa realizzata dall’artista siracusana Daniela Piazza.

La seconda iniziativa coinvolge i sindacati unitari dei pensionati, con una raccolta firme in largo XXV luglio, contro la violenza di genere. Concluderà la mattinata la firma di un protocollo d’intesa fra la Cgil e l’azienda agricola Campisi che si impegna in merito nella prevenzione delle molestie sessuali sul posto di lavoro.

Tutte le iniziative vedranno la presenza dei segretari generali di Cgil Siracusa e Cgil Sicilia, Roberto Alosi e Alfio Mannino e del segretario della Flai Cgil Sicilia, Tonino Russo.

Dalla Consulta comunale femminile, vista l'impossibilità di organizzare iniziative pubbliche vista l'emergenza sanitaria in atto arriva un saluto e un augurio a tutte le donne il cui contributo, nei vari settori sta sostenendo la società in questo lungo periodo di emergenza: donne medico, infermiere, volontarie, donne delle Forze Armate, donne delle Istituzioni o costrette a lavorare con il pubblico. Un pensiero va poi "alle donne che a causa della crisi hanno perso il lavoro, vivendo una situazione di estrema difficoltà; alle donne vittime di violenza domestica, alle mamme e alle nonne anziane e sofferenti lasciate sole per preservarle dal contagio".