Sgombero a Cassibile, la Cgil sistema in agriturismo i 30 lavoratori migranti

Hanno trascorso la notte in agriturismo i 30 migranti che ieri sono stati sgomberati dalle case occupate abusivamente al Borgo Vecchio di Cassibile.

Ad occuparsi della loro sistemazione è stata la Cgil di Siracusa: "Abbiamo impegnato - fa sapere il segretario generale Roberto Alosi - tutte le strutture ordinarie ed aggregate e abbiamo fatto appello alla nostra rete di solidarietà concreta, prendendo in carico la dignità umana calpestata dei 30 lavoratori immigrati collocandoli, per la notte, in un agriturismo messo a disposizione gratuitamente dalla sensibilità e dal senso vero e praticato dell’accoglienza del proprietario. Ora - esorta Alosi - ci si attivi tutti, recuperando senso di responsabilità istituzionale e sociale. Il prefetto, già da tempo ampiamente sollecitato in questa direzione, chieda immediatamente l’intervento della Protezione Civile regionale e della Croce Rossa. Il sindaco da parte sua, sostenga la richiesta mettendo in atto tutti i suoi poteri da primo cittadino e da corresponsabile dell’ordine sociale, sanitario e del buon funzionamento delle istituzioni".