Villaggio dell'accoglienza a Cassibile, il Comitato presenta un esposto in Procura. IL VIDEO

Nuova iniziativa del Comitato dei residenti di Cassibile contro la realizzazione del villaggio per lavoratori extracomunitari in contrada Palazzo i cui lavori sono in corso. Questa mattina nuova conferenza stampa nel corso della quale è stata data notizia sulla presentazione di un esposto in Procura nel quale si evidenziano presunte irregolarità riguardanti proprio l'area di Contrada Palazzo. Questa, a dire del Comitato, nel Prg viene indicata come destinata a impianto di depurazione dove non sono previsti costruzioni di alloggi se non per uso dell'impianto stesso. Non risulterebbe dunque il cambio di destinazione d'uso. La stessa area, poi, sostiene ancota il Comitato, è soggetta a vincolo ed è sotto tutela della Soprintendenza che avrebbe dovuto rilasciare autorizzazione che, però, non risulterebbe.

Il video dell'intervista cliccando QUI