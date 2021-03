Incidente stradale mortale a Carlentini, perde la vita un 35enne

Incidente stradale mortale nella tarda serata di ieri a Carlentini in contrada San Demetrio.

A perdere la vita in uno scontro con altre due auto è stato un uomo di 35 anni, originario di Catania, Sergio Puglisi.

Secondo una prima ricostruzione, la vittima, che era a bordo di una Fiat 600, stava per recarsi a Lentini per consegnare del sushi ma è rimasto coinvolto in uno scontro con altre due macchine, una Bmw ed una Toyota Yaris.

Sull’incidente mortale la Procura di Siracusa ha aperto un’inchiesta per omicidio stradale. Tutti i mezzi coinvolti sono stati sequestrati e i carabinieri hanno avviato le indagini per ricostruire l'esatta dinamica.