Siracusa e provincia, gerbere gialle per le signore anziane ospiti delle Rsa

Gerbere gialle per le donne anziane ospiti delle Rsa. L'iniziativa "Raggio di Sole" della Confcommercio nazionale è stata condivisa dal Gruppo fioristi Federfiori-Confcommercio Siracusa: nel weekend del 6 e 7 marzo, omaggerà con profumate gerbere gialle le anziane signore, ospiti di 13 istituti di accoglienza Rsa del capoluogo e della provincia.

L'iniziativa è nata pensando alle persone anziane ricoverate nelle residenze sanitarie che vivono in una vera e propria forma di isolamento per proteggersi dal rischio Covid-19.

Per la provincia di Siracusa i fiori saranno destinati agli istituti: Monsignor Gozzo, Madre Vita, Aretusa Palace, Rsa Ospedale Rizza di Siracusa, alla Anni D'Oro di Melilli, a Residenze dei Nonni e Residenza San Sebastiano di Avola, a Villa Agata di Floridia, alla Casa di riposo Lucy di Canicattini Bagni, alla Ain Karim di Carlentini e a Casa Monaco, Coop Il Sentiero e Villa Cupolette d'Oro di Rosolini.