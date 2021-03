Augusta, a bordo della Sea Watch ancora 7 migranti positivi al covid

Sette migranti positivi al covid, 6 minori e una persona non vedente, fino a ieri pomeriggio si trovavano ancora a bordo della Sea Watch la nave Ong tedesca che 3 giorni fa è arrivata al porto megerese con 363 stranieri a bordo soccorsi al largo della Libia. I tamponi come prevede il protocollo sono stati effettuati a bordo.

Ieri pomeriggio la denuncia via social della Ong: "In 3 giorni dopo essere arrivati al porto di Augusta, 6 minori e una persona non vedente, tutte positive al Covid19, sono ancora a bordo della Sea-Watch 3. Gli altri 6 minori, anche loro positivi, sono sbarcati questa mattina. Queste persone sono particolarmente vulnerabili, ritardarne lo sbarco è una seria violazione dei loro diritti umani".