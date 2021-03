Ortigia nell'edizione turca della rivista Harper's Bazaar

Il centro storico di Siracusa, l'isola di Ortigia protagonista di un servizio ricco di foto pubblicato nell'ultimo numero dell'edizione turca di Harper's Bazaar, rivista internazionale di tendenza.

A fare da guida alle autrici dell'articolo è Pelin Bayer, insegnante di inglese originaria di Istanbul che due anni fa, durante uno dei suoi tanti viaggi, è capitata casualmente a Siracusa e ha deciso di stabilirsi in Ortigia. Il servizio non si sofferma solo sugli aspetti architettonici e urbanistici dell'isolotto ma è anche uno spaccato umano dei suoi residenti e di chi vi lavora filtrato attraverso l'esperienza diretta di Pelin Bayer.

“Ortigia – dice il sindaco, Francesco Italia – da tempo attira l'attenzione della stampa internazionale per il suo patrimonio e la sua storia unici. Ciò che in questo caso mi sembra degno di nota è che a raccontarla sia una donna straniera che ha deciso di stabilirsi qui e che vive il centro storico nella sua pienezza, conoscendo le persone e relazionandosi direttamente con loro. È un invito al cosiddetto turismo esperenziale".