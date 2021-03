Cassibile, sgombero case occupate al Borgo Vecchio: le reazioni

Diverse le reazioni all'operazione di sgmobero delle case abbandonate occupate dai lavoranti stagionali migranti al Borgo Vecchio di Cassibile.

"Sgomberare le baraccopoli abusive - dichiarano Santino Romano, Angelo Greco, segretario e vicesegretario cittadini del Pd, e Igor Previtera, del Pd di Cassibile - deve avere come punto di caduta la sistemazione dei lavoratori stagionali in altri alloggi messi a disposizione dalle istituzioni, la garanzia di condizioni sociosanitarie adeguate ed il ripristino della legalità. Chiediamo quindi all’amministrazione - concludono - di farsi carico, nel più breve tempo possibile, di trovare alloggio a quei lavoratori che sono finiti, causa sgombero, in strada".

Dal segretario generale della Cgil, Roberto Alosi arriva la richiesta dell'istituzione immediata di un tavolo in prefettura con tutti i soggetti a vario titolo interessati, coinvolgendo anche i sindaci dei Comuni dove operano prevalentemente i migranti: "I migranti che arrivano a Cassibile per i grandi raccolti stagionali, anche in piena pandemia, hanno garantito il cibo sulle nostre tavole; eppure sono costretti, sotto gli occhi di tutti, a vivere in pessime condizioni igienico-sanitarie, a subire abusi e forme di sfruttamento incontrollato. Sono anni - conclude - che la Cgil chiede il collocamento pubblico in agricoltura affinché il rapporto fra domanda e offerta non avvenga, come succede ancora oggi, nelle piazze e nelle mani dei caporali".

Richieste precise anche da parte di Lealtà e Condivisione: "Occorre, nell’immediato, attivare ricoveri dignitosi anche se temporanei, con il contributo della Protezione civile e della Croce Rossa - scrive Ezio Guglielmo - in questa direzione l’unica autorità che può rendere praticabili soluzioni emergenziali è la Prefettura e fanno bene i sindacati a chiedere la riapertura del tavolo di concertazione insediato a novembre 2019, che pure qualche frutto ha prodotto. Una richiesta che il Sindaco di Siracusa - prosegue - farebbe bene a sostenere, così come farebbe bene a valutare l’opportunità di provvedimenti di requisizione di immobili adatti alla circostanza. Non esiste, allo stato - conclude - un problema di ordine pubblico, esiste un problema, notevole, di ordine sociale che può, se non gestito nel modo giusto, deflagrare in problema di ordine pubblico".