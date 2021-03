Voli da e per Catania e Palermo, sconto del 30% sui biglietti

“Studenti e lavoratori fuori sede, disabili gravi e gravissimi e chi per curarsi è costretto a spostarsi in altre regioni, in base a determinate fasce di reddito, potrà viaggiare da e per Catania e Palermo con uno sconto del 30% sul prezzo del biglietto. La conferma è arrivata ieri mattina dal sottosegretario ai Trasporti, Giancarlo Cancelleri".

A darne notizia è il vicepresidente della commissione Trasporti, Paolo Ficara (M5s): “Le tariffe sociali sono legge dello Stato e permetteranno di contrastare sempre meglio il caro voli in Sicilia. Nei mesi scorsi, a novembre, avevamo anche avviato la continuità territoriale da e per gli aeroporti di Trapani e Comiso, con l'istituzione di tratte a prezzi calmierati e fissi per i residenti in Sicilia. In quel caso, ad esempio, Alitalia si è aggiudicata i voli da Comiso verso Linate e Fiumicino".