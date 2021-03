Siracusa, appello contro la violenza sulle donne: iniziativa del sindacato unitario dei pensionati

Una campagna nazionale per lanciare un appello contro la violenza sulle donne. “Cari uomini, abbiamo un problema” è il titolo del manifesto-appello che accompagna l’iniziativa in rete e nelle piazze italiane.

Anche a Siracusa, Valeria Tranchina, Vito Polizzi ed Emanuele Sorrentino, segretari generali, rispettivamente, di Spi Cgil, Fnp Cisl e Uilp Uil, hanno firmato l’appello e organizzato una iniziativa per lunedì prossimo, 8 marzo, a partire dalle 11, in Largo XXV luglio.

“È una iniziativa che parte dal sindacato ma non ha bandiere – sottolineano i tre segretari – L’argomento riguarda tutti, specialmente gli uomini.

Nel nostro paese, per l’8 marzo, con i tanti gap da colmare tra uomo e donna – continuano Tranchina, Polizzi e Sorrentino – Restano sul tavolo la parità di genere, la rappresentanza nella politica, nelle istituzioni, nei luoghi di lavoro, la parità salariale, la medicina di genere, la cultura del consenso.

Su uno, però, riteniamo urgente esprimerci con più forza – sottolineano i tre segretari dei Pensionati di Cgil Cisl Uil – e chiediamo alla stessa opinione pubblica, a tutti gli uomini e le donne di metterci la faccia: la lotta alla violenza sulle donne.”

Il numero delle donne vittime di violenza psicologica e fisica, maltrattate e uccise soprattutto in ambito familiare dai propri mariti, fidanzati o compagni, aumenta ogni giorno.

Per questo è nato questo appello - concludono Valeria Tranchina, Vito Polizzi ed Emanuele Sorrentino - che può essere sottoscritto online su www.abbiamounproblema.it e di cui parleremo lunedì prossimo in Largo XXV luglio.”