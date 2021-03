Centro vaccinale anticovid ad Avola nella sede della Lilt

Un centro vaccinale anti covid anche ad Avola. È stato attrezzato nei locali della Lilt, in via Salvo D'Acquisto. Da domenica previste 200 vaccinazioni per personale scolastico docente e non docente a partire dalle 9,30.

"Per uscire da questa epidemia sono necessari i vaccini e bisogna moltiplicare la somministrazione quanto più capillare possibile per riuscire a raggiungere la popolazione e poter tornare alla vita normale. Per questo siamo sempre operativi e continueremo a fare tutto il possibile”.

Le prenotazioni possono avvenire attraverso il link https://prenotazioni.vaccinicovid.gov.it