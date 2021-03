Avola, a fuoco un'auto e l'ingresso di un negozio: arrestato 33enne

Un vero e proprio raid con il fuoco appiccato prima ad un'auto in sosta e poi all'ingresso di un negozio ad Avola, entrambi riconducibili alla stessa persona.

In manette è finito Vincenzo Caruso, 33 anni: l'uomo è stato rintracciato dai Carabinieri, allertati da una chiamata al 112, nelle vicinanze del negozio, dove erano stati dati alle fiamme due pneumatici.

Caruso, alla guida di un'auto, stava percorrendo contromano via Garibaldi, quando è stato raggiunto e bloccato. Nella sua auto i militari hanno rinvenuto un’altra tanica piena di benzina ed un accendino. Sulla felpa che indossava inoltre c'erano tracce di benzina.

Indagini sono in corso per risalire al movente che avrebbe spinto Caruso a compiere i due attentati incendiari.