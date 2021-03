Cassibile, case occupate al Borgo Vecchio: scatta lo sgombero

Operazione di sgombero in corso al Borgo Vecchio di Cassibile, dove alcune case abbandonate sarebbero state occupate da stranieri, presumibilmente lavoratori stagionali.

Questa mattina la Polizia municipale e la Guardia di finanza sono arrivate in forze per bloccare sul nascere l'occupazione che era nell'aria da giorni.

Sui social erano numerose le foto che ritraevano i lavoratori stagionali che, dopo aver recuperato materassi, si dirigevano verso il Borgo vecchio di Cassibile. Tutto questo sotto gli occhi dei residenti e con il disappunto Comitato che da mesi sta conducendo una battaglia contro la realizzazione di un villaggio destinato ad accogliere proprio i lavoratori stagionali in contrada Palazzo.