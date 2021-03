Manutenzione alloggi popolari a Siracusa, Avola e Melilli, piano da 1,9 milioni

“Manutenzione straordinaria per 12 alloggi popolari di via Lazio, 61 a Siracusa (palazzina 15), 14 alloggi a Melilli in via Neruda 2/E e altri 18 ad Avola in via Fontana.

Definito da Iacp e assessorato regionale Infrastrutture l’iter per il finanziamento dei progetti di manutenzione straordinaria per un importo totale dei 3 piani esecutivi per circa 1.900.000 euro.

Lo comunica il deputato regionale di Fratelli d’Italia, Rossana Cannata: “Così - commenta Rossana Cannata - sarà restituito maggior decoro alle abitazioni e dignità alle tante famiglie”.