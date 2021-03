Priolo, da domenica vaccinazione anticovid al Cerica

Vaccinazioni anti-Covid anche a Priolo Gargallo.

Domenica 7 marzo, dalle 9 alle 12:30, al Cerica saranno effettuate le prime 40 vaccinazioni, riservate agli insegnanti, che potranno prenotarsi dal primo pomeriggio di oggi, registrandosi attraverso il link https://prenotazioni.vaccinicovid.gov.it. Dopo gli insegnanti, si passerà ai collaboratori scolastici e in seguito a tutta la popolazione, con 120 dosi somministrate ogni settimana.

Il Centro sarà aperto ogni lunedì, mercoledì e venerdì, dalle 9 alle 12:30, già dalla prossima settimana. Il sindaco Gianni ha disposto insieme al Dirigente della Protezione Civile, Gianni Attard, l’immediata sistemazione dei locali, che sono stati attrezzati con una sala d’attesa per gli utenti, una sala per il personale medico e infermieristico per eventuale prima emergenza e un gabinetto medico con 3 postazioni per la somministrazione delle dosi.

“Avere un Centro a Priolo – ha detto il primo cittadino – permetterà di beneficiare del servizio in maniera più rapida, senza doversi soprattutto recare in altri comuni della provincia, agevolando tutti i cittadini e in particolare gli anziani, coloro che soffrono di patologie o hanno difficoltà motorie e debbono essere accompagnati dai familiari".