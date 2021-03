Canicattini Bagni, vaccinazione anticovid a Palazzo Cianci

Saranno somministrati direttamente a Canicattini Bagni da parte dell’Asp di Siracusa, domenica 7 marzo 2021, dalle 8 alle 14, al Centro Vaccinale di Palazzo Cianci, i vaccini anti Covid a tutto il personale scolastico cittadino e al personale della Polizia Municipale, che hanno effettuato la prenotazione.

A darne notizia sono il sindaco Marilena Miceli e l’assessore alla Sanità, Mariangela Scirpo.

"La vaccinazione è fondamentale per debellare il Coronavirus e abbassare sempre più la curva dei contagi che per il momento vede Canicattini Bagni “Covid Free” – hanno sottolineato il sindaco e l'assessore – è importante la somministrazione a questa categoria visto la ripresa delle lezioni in presenza, così come alle forze dell’ordine e, per quanto ci riguarda, alla Polizia Municipale".