Siracusa, #iosonolele #giustiziaperlele: vola la campagna social per Emanuele Scieri

Una campagna social lanciata dal gruppo facebook "Verità e giustizia per Lele Scieri" per far sentire ancora più di prima la vicinanza a quanti, famiglia e amici, da 21 anni lottano senza pausa per dare giustizia al parà siracusano trovato morto all'interno della caserma Gamerra di Pisa.

"La Corte di Cassazione - scrive il presidente dell'associazione e amministratore del gruppo oltre che amico fraterno di Lele Scieri, Carlo Garozzo - ha risolto il 24 febbraio il conflitto di competenza tra le Procure, quella ordinaria di Pisa e quella Generale Militare, per la prosecuzione della vicenda giudiziaria legata alla morte di Emanuele Scieri; sarà il tribunale ordinario di Pisa titolare del fascicolo di indagine. Spetta ora alla giustizia fare il suo corso con l’augurio che la verità sulla morte di Emanuele Scieri possa finalmente essere scritta e le responsabilità accertate.

Un grande sentimento di vicinanza ad Emanuele Scieri, alla sua famiglia e a noi amici ha trovato grande diffusione nel mondo social spiega Garozzo - grazie ad una iniziativa nata spontaneamente all’interno del nostro gruppo facebook: tantissime persone stanno aderendo al gruppo sposando la nostra nuova iniziativa: #iosonolele #giustiziaperlele.

Questo il link per aderire: www.facebook.com/profilepicframes/?selected_overlay_id=272348481068804

Abbiamo bisogno del supporto di tutta la cittadinanza attiva - esorta Garozzo - per tenere alta l’attenzione sulla vicenda di Emanuele Scieri. Abbiamo atteso 21 anni e la nostra città ha dimostrato, a tutti i livelli, di portare nel cuore la vicenda di Emanuele".