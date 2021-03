"Puliamo il mondo", l'iniziativa di Legambiente nazionale a Solarino per il 6 marzo

Quarto appuntamento a Solarino per la campagna di sensibilizzazione nazionale promossa da Legambiente "Puliamo il mondo" .

L'iniziativa è organizzata dalla sezione Legambiente Solarino-Floridia "L'anatroccolo" e dall'associazione AttivaMente di Solarino.

La giornata di pulizia si svolgerà all'interno del centro abitato di Solarino, nelle zone del Giardino Collodi, in viale Ragusa, in via Sortino e in

via Angelo Carrubba.

L'appuntamento per coloro che volessero partecipare è per sabato 6 marzo alle 9:30 al punto di ritrovo del Giardino Collodi. Verranno forniti guanti, mascherine, gel igienizzante per mani e tutto il necessario per la raccolta dei rifiuti.