Noto, truffa a rivendita di tabacchi: denunciato 20enne campano

Truffa di 2. 949 euro ai danni di una rivendita di tabacchi.

L'autore, un giovane di 19 anni di origine campana, è stato denunciato.

Questa la ricostruzione dei fatti che si evnce dalla denuncia presentata al commissariato di Noto dalla vittima, una donna di 46 anni, moglie del titolare della rivendita: contattata telefonicamente all’utenza fissa dell’esercizio, viene indotta da un individuo, che si spaccia per operatore di Lottomatica, a versare sulla carta postepay la somma, nell’errata convinzione di dover riparare il terminale.

La donna, in buona fede, seguiva le istruzioni e inserisce nel terminale 3 ricariche di 983,32 euro. Durante le tre prove per la risoluzione del problema, la vittima inseriva un codice di sicurezza inviatole via sms nel campo in cui normalmente si inseriva la cifra per ricaricare le carte. Gli investigatori riescono a risalire all’intestatario della carta postepay nella quale era stato effettuato il versamento e bloccano i conti, sequestrando la cifra per poterla poi restituire alla vittima.