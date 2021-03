Siracusa, sequestrate 28 dosi di marijuana in via Santi Amato

Le piazze di spaccio siracusane nel mirino della Polizia. Numerosi i controlli antidroga effettuati negli ultimi mesi nel capoluogo con sequestri di stupefacente e arresti.

Ieri sera in via Santi Amato una pattuaglia delle Volanti ha rinvenuto e sequestrato 28 dosi di marijuana già pronta per lo spaccio al minuto.