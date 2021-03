Vaccini subito per i deputati regionali, Ternullo va oltre: "Anche per i sindaci e i dipendenti pubblici"

Si schiera dalla parte del presidente dell'Ars, Gianfranco Micciché, la deputata siracsua di Fi, Daniela Ternullo dopo le dichiarazione che tante polemiche hanno sollevato sulla necessità, secondo Micciché di vaccinare in via prioritaria i deputati regionali e i dipendenti dell'Ars.

"Ritengo giuste le motivazioni che hanno spinto il presidente Miccichè a chiedere la vaccinazione per i deputati regionali e tutti i dipendenti dell'Assemblea Regionale Siciliana - dichiara Ternullo - anzi estenderei tale possibilità anche ai sindaci, consiglieri e dipendenti pubblici. Occupandoci del territorio - spiega - stiamo in prima linea, a contatto con la gente. Pertanto credo che la richiesta non debba essere travisata, scindendola dal suo significato originario: ovvero un atto necessario per continuare a svolgere un servizio per la collettività nel modo migliore".